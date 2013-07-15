Янукович подарував губернатору орден на день народження

Президент України Віктор Янукович нагородив голову Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка орденом "За заслуги" І ступеня.

Текст відповідного указу № 378/2013 розміщено на офіційному сайті глави держави.

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Як йдеться в документі, Присяжнюка нагороджено "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток Київської області, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм».

Сьогодні голова КОДА Присяжнюк відзначає 60-річний ювілей.