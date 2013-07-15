Янукович подарував губернатору орден на день народження
20:13, 15 липня 2013Політика
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Янукович нагородив губернатора Київської області Присяжнюка орденом "За заслуги" І ступеня.
Анатолій Присяжнюк святкує ювілей
Президент України Віктор Янукович нагородив голову Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка орденом "За заслуги" І ступеня.
Текст відповідного указу № 378/2013 розміщено на офіційному сайті глави держави.
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Як йдеться в документі, Присяжнюка нагороджено "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток Київської області, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм».
Сьогодні голова КОДА Присяжнюк відзначає 60-річний ювілей.
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