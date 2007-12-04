Зварич офіційно відмовився від ідеї про пакетне голосування

Народний депутат України Роман ЗВАРИЧ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) відкликав пропозицію щодо «пакетного» голосування за обрання керівництва парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ заявив на засіданні Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Р.ЗВАРИЧ запропонував проголосувати списком в таємному режимі кандидатури на посади голови ВР, його першого заступника та заступника. Р.ЗВАРИЧ зазначив, що для коаліції «предметом для великого здивування» були заяви з боку представників опозиції щодо порушення регламенту у зв’язку з тим, що опозиції пропонується посада першого заступника голови ВР і щоб за це голосувати списком. Після цього на розгляд ВР від коаліції була запропонована кандидатура Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови ВР.