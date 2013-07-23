На молебень на Володимирській гірці не пустять без спеціальних запрошень

Про це повідомив прес-секретар Предстоятеля УПЦ, голова Синодального інформаційно-просвітницього відділу УПЦ протоієрей Георгій Коваленко сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«У молебні братимуть участь президенти різних країн, офіційні делегації, і потрапити на Володимирську гірку можна буде тільки за запрошеннями. Українській Православній Церкві видали певну кількість запрошень, вони розповсюджуються серед вірян на парафіях. Тим, хто не матиме запрошення, краще не гаяти часу та подивитись пряму трансляцію богослужіння по телебаченню і піти на Всенічну та Літургію до Лаври», - вважає отець Георгій.

Як повідомили УНІАН у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ, молебень на Володимирській гірці (27 липня) та Божественну літургію в Лаврі (28 липня) транслюватимуть «Перший Національний», «Інтер», «Українське радіо» та «ЕРА fm».