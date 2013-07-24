Посол США: Кузьмін може знову звернутися за візою, але...

Про це заявив посол США в Україні Джон Теффт в інтерв’ю«Українському тижню».

Теффт відмовився прокоментувати скасування багаторазової американської візи Кузьміна, пославшись на конфіденційність таких справ.

«Щодо цього випадку я не можу розголошувати подробиці, бо відповідно до нашого права, яке захищає приватну інформацію, лише він (Кузьмін) і працівник консульства, який веде його справу, мають право говорити про її деталі», - сказав Теффт.

Він наголосив, що інформація візових справ є конфіденційною.

«Ренат Кузьмін зробив цю справу публічною. Ми підтвердили, що його візу було скасовано. Він може знову звернутися по відкриття нової будь-коли, якщо захоче поїхати до США. Проте ми врахуємо ситуацію, яка сталася раніше», - заявив посол.

Як відомо, у грудні 2012 року Кузьмін в листі Президентові США поскаржився на анулювання без пояснення причин його багаторазової п'ятирічної візи в США. Кузьмін вважає, що це сталося на замовлення американських лобістів, які тривалий час перешкоджають проведенню допитів свідків у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня.

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10 грудня посол США в Україні Джон Теффт підтвердив, що Кузьміну скасовано американську візу. При цьому він запевнив, що сам Кузьмін знає причину, чому йому було відмовлено у візі.