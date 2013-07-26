Лутковська не бачить правових підстав для лікування Тимошенко за кордоном

Про це вона сказала в інтерв'ю газеті “День”.

На запитання, якими є шанси на те, що Тимошенко поїде на лікування до Німеччини і чи має вона якийсь вплив на цьому етапі, адже інститут Уповноваженого зіграв свою роль у звільненні Юрія Луценка, Лутковська відповіла: “Я б хотіла розрізнити ці дві справи - Тимошенко та Луценка. По справі Луценка я використала можливість звернення до Комісії при Президентові України у питаннях помилування, тому що Конституція України містить відповідне право Президента, а КПК містить відповідне положення. Звертаючись до комісії, я вбачала певні правові підстави для такого звернення. Що стосується справи Тимошенко та її лікування за кордоном, то правових підстав я поки що не вбачаю. Тому вплинути на цей процес не бачу жодної можливості”.

На тему: Адвокат назвав умови, яких достатньо для лікування Тимошенко за кордоном

Вона зазначила, що не може зрозуміти, що означає сьогодні визначення “політичні в'язні”.

“Я, чесно кажучи, не знаю жодної людини в Україні, яка була б ув’язнена тільки у зв’язку з тим, що вона займається політичною діяльністю. Я знаю людей, які мали в минулому досвід роботи в уряді чи інших структурах, але при цьому вони, так чи інакше, здійснили якісь дії, які стали підставою для винесення рішення судом. А судові рішення - не моя компетенція, як і їхня оцінка. Тобто, не суто політична діяльність була бекграундом для переслідування. Більше того, я навіть такої статті не знаю в Кримінальному кодексі - “за політичну діяльність”.