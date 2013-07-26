Адвокат назвав умови, яких достатньо для лікування Тимошенко за кордоном

За словами Сірого, йдеться про бажання самої Тимошенко лікуватися і домовленості між урядами України та Німеччини.

«Якщо виходити з того, що офіційно готовність здійснити таке лікування заявила Німеччина, то підтвердження має бути з німецької сторони з зазначенням відповідних умов і згода української сторони на проведення цієї гуманітарної місії», – заявив захисник Тимошенко в ефірі Радіо Свобода.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив, що лікування Тимошенко за кордоном не передбачене законодавством.