Адвокат назвав умови, яких достатньо для лікування Тимошенко за кордоном

09:00, 26 липня 2013
Політика
1063 0

Адвокат екс-прем’єра Юлії Тимошенко Микола Сірий назвав дві умови, яких достатньо для лікування його підзахисної в Німеччині.

Сірий каже, що достатньо міжурядової угоди і бажання Тимошенко

За словами Сірого, йдеться про бажання самої Тимошенко лікуватися і домовленості між урядами України та Німеччини.

«Якщо виходити з того, що офіційно готовність здійснити таке лікування заявила Німеччина, то підтвердження має бути з німецької сторони з зазначенням відповідних умов і згода української сторони на проведення цієї гуманітарної місії», – заявив захисник Тимошенко в ефірі Радіо Свобода.

На тему: Голова МЗС Німеччини нагадав про можливість лікувати Тимошенко у них

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив, що лікування Тимошенко за кордоном не передбачене законодавством. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter