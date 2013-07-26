Адвокат назвав умови, яких достатньо для лікування Тимошенко за кордоном
09:00, 26 липня 2013Політика
1063 0
Адвокат екс-прем’єра Юлії Тимошенко Микола Сірий назвав дві умови, яких достатньо для лікування його підзахисної в Німеччині.
Сірий каже, що достатньо міжурядової угоди і бажання Тимошенко
За словами Сірого, йдеться про бажання самої Тимошенко лікуватися і домовленості між урядами України та Німеччини.
«Якщо виходити з того, що офіційно готовність здійснити таке лікування заявила Німеччина, то підтвердження має бути з німецької сторони з зазначенням відповідних умов і згода української сторони на проведення цієї гуманітарної місії», – заявив захисник Тимошенко в ефірі Радіо Свобода.
На тему: Голова МЗС Німеччини нагадав про можливість лікувати Тимошенко у них
Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив, що лікування Тимошенко за кордоном не передбачене законодавством.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter