У "Батьківщині" пропонують дати засудженим комп'ютери

Текст відповідного законопроекту розміщено на сайті ВР.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 59, 99, 107, 110 Кримінально-виконавчого кодексу, якими встановлюються права засуджених до позбавлення волі мати при собі портативні персональні комп'ютери та аксесуари до них, користуватися доступом до Інтернету та електронною поштою за умови, що користування доступом Інтернету оплачується з особистих коштів засуджених.

Зокрема, змінами до статті 110 пропонується встановити, що засудженим надається право на телефонні розмови, без обмеження кількості під контролем адміністрації, а також користуватися Інтернетом. Телефонні розмови і користування Інтернетом оплачуються з особистих коштів засуджених.

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Автори законопроекту відзначають, що виховання законослухняного громадянина та повноцінного члена суспільства в установах виконання покарань неможливе за умов, коли соціальні зв’язки засудженого обмежені.

Надаючи можливість ув’язненим зберігати контакти із зовнішнім світом завдяки сучасним інформаційним технологіям, можна мотивувати їх до перевиховання, допомогти зрозуміти, що суспільство не відвернулося від них, переконані автори законопроекту.

У пояснювальній записці йдеться, що світовий досвід демонструє ефективність використання комп’ютерів та засобів зв’язку для виховання осіб, які відбувають покарання. Так, використання Інтернету, електронної пошти під наглядом допускається у 49 корекційних установах США та у 5 канадських провінціях. Виховання за допомогою комп’ютерів також здійснюється у деяких тюрмах Австралії та Румунії, у Великій Британії засудженим дають ігрові консолі для розвитку пам’яті та логічного мислення. У Норвегії усі ув’язнені мають доступ до Інтернету навіть у камерах, в Азербайджані анонсовано урядовий законопроект про дозвіл на використання Інтернету в тюрмах.

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"Хоча в Україні ув’язненим зараз заборонено мати мобільні телефони, смартфони і комп’ютери, на практиці їм вдається користуватися такими пристроями у тюрмах, оскільки всім зрозуміло, що це невід’ємні атрибути сучасної цивілізації, тому архаїчні заборони на використання інформаційних технологій в установах виконання покарань стають не більш як фактором посилення корупції у пенітенціарній системі", - йдеться у пояснювальній записці.