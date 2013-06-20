За телефонне шахрайство засудили сімейну пару

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Голосіївського району міста Києва, слідством встановлено, що чоловік, відбуваючи покарання у Березанській виправній колонії за грабіж, вночі телефонував з мобільного на випадкові стаціонарні телефони. Представляючись міліціонером, зловмисник повідомляв громадянам, що їхня дитина начебто скоїла кримінальне правопорушення і наразі знаходиться в міліції. За її звільнення шахрай вимагав сплатити йому 6000 гривень, які необхідно було якомога скоріше привезти у призначене місце.

Оскільки сам здирник у цей час знаходився у місцях позбавлення волі, на зустріч з потерпілими приїздила його дружина та забирала зазначені кошти.

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У першому випадку злочинцям вдалося ошукати довірливу громадянку, але вдруге, діючи за подібною схемою, потерпілій під час передачі грошей зателефонував її син та повідомив, що з ним все добре і він просто спав вдома. На місце було викликано працівників міліції, які і затримали шахрайку.

Вироком Голосіївського районного суду чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – «Шахрайство», ч. 1 ст. 353 ККУ – «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи» та засуджено до 3 років позбавлення волі, які були приєднані до попереднього покарання.

Жінку було визнано винною за ч. 2 ст. 190 ККУ («Шахрайство») та засуджено до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на такий самий термін.