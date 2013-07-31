Міськрада просить притягти власника телекомпанії до кримінальної відповідальності

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне звернення проголосували 37 із 47 присутніх на сесії депутатів.

У зверненні, яке підготував депутат міськради Олександр Головач, йдеться про те, що «кілька місяців поспіль органи місцевого самоврядування ведуть роботу з повернення незаконно привласненого кабельного телебачення», що на даний момент немає рішень судів (які набули законної сили) щодо власності телекомпанії «Візит».

У своєму зверненні депутати міськради попросили генпрокурора Віктора Пшонку і голову Служби безпеки України Олександра Якименка «зробити всі необхідні дії для законного сприяння міській громаді в поверненні єдиної міської телекомпанії у власність територіальної громади», «забезпечити оперативне й невідкладне розслідування кримінальних справ і проваджень стосовно Мельника», «відкрити стосовно Мельника за фактом його заяви кримінальне провадження через свідомо неправдиве повідомлення про злочин».

Депутат міськради Віктор Бугайчук вважає, що звернення міськради - це відповідь на заяву власника ТК «Візит» Мельника до керівництва СБУ, в якому Мельник звинуватив у корупційних діях мера Кременчука Олега Бабаєва, директора комунального підприємства «Ринкова площа» Олександра Гаврилова і директора комунальної телерадіокомпанії Сергія Перепелятника.

Довідка УНІАН. Конфлікт між міською владою Кременчука в особі мера Олега Бабаєва і телекомпанією «Візит» почався в 2012 році – телекомпанія перестала транслювати новини комунальної телерадіокомпанії, стали частіше виходити критичні сюжети про міську владу, а мер заявив, що «Візит» ввів цензуру. По місту були розвішені плакати «Чому ріжуть Бабаєва?». З бюджету міста почали виділятися додаткові суми на розвиток власного комунального телебачення, а з сім'єю власників «Візиту» міськрада почала розривати в односторонньому порядку договори оренди землі. Почалися судові позови.