Кокс і Квасневський поїхали від Тимошенко без коментарів

12:30, 31 липня 2013
Політика
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Керівники моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс і Олександр Квасневський покинули ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, в стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.

Кокс і Квасневський не зупинились біля журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, о 12.08 кортеж автомобілів покинув територію медзакладу.

Прихильники Тимошенко, які чергують перед прохідною медзакладу, зустріли кортеж вигуками “Юлі - волю!”.

Кокс і Квасневський не зупинилися біля журналістів та не дали коментар щодо свого візиту в ЦКЛ “Укрзалізниці”.

Як повідомляв УНІАН, керівники Моніторингової місії Європейського парламенту в Україні прибули сьогодні до Тимошенко близько 10-ї години.

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