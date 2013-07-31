Кокс і Квасневський поїхали від Тимошенко без коментарів

Як передає кореспондент УНІАН, о 12.08 кортеж автомобілів покинув територію медзакладу.

Прихильники Тимошенко, які чергують перед прохідною медзакладу, зустріли кортеж вигуками “Юлі - волю!”.

Кокс і Квасневський не зупинилися біля журналістів та не дали коментар щодо свого візиту в ЦКЛ “Укрзалізниці”.

Як повідомляв УНІАН, керівники Моніторингової місії Європейського парламенту в Україні прибули сьогодні до Тимошенко близько 10-ї години.