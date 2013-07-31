Півтисячі людей прийшли з пікетом на Банкову (фото)

Біля Адміністрації Президента України колишні працівники державного підприємства "Агрокомбінат "Пуща-Водиця" провели численну акцію протесту з вимогою припинити розкрадання земель та знищення підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, планувалось, що акція розпочнеться о 8.00, але фактично вона розпочалась близько 10.00.

На цей момент на вулиці Банковій зібралось близько 500 мітингувальників. Міліція не перешкоджала проведенню акції, але за умови, що мітингувальники передадуть свої вимоги Президенту й розійдуться.

Учасники акції погодились виконати цю умову, вони не розгортали своїх плакатів і транспарантів, а спокійно передали вимоги до АП.

Варто зазначити, що на біля Адміністрації Президента стояли кілька автобусів з бійцями спецпідрозділу міліції "Беркут", проте вони не виходили з автобусів.

Як повідомляв УНІАН, Київрада у травні затвердила детальний план території майбутнього багатофункціонального житлового району на землях державного агрокомбінату «Пуща-Водиця» (підпорядковувався Міністерству аграрної політики і продовольства). За цим планом, чисельність населення нового району становитиме майже 63 тисячі осіб. Житловий фонд, який буде створений в містечку, досягне 1,87 млн кв. м (близько 33 тис. квартир). Передбачена поверховість забудови – від 12 до 23 поверхів.

29 травня кілька тисяч колишніх працівників агрокомбінату “Пуща Водиця” пікетували Кабінет міністрів з вимогою до профільного міністра виділити їм обіцяну землю.

Як заявила одна з учасниць акції, у 2011 році працівникам підприємства сказали, що підприємство є банкрутом і запропонували писати заяви про звільнення в обмін на виділення землі. За словами колишніх працівників, їм обіцяли виділити по 20 соток землі, зокрема на Софійській Борщагівці, натомість вони отримали по 7-8 соток, а більшість взагалі не отримали обіцяної землі.