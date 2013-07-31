Арбузов у Німеччині розповідав, що Україна обрала ЄС

Асоціація з Європейським Союзом є цивілізаційним вибором України, а всі зусилля керівництва країни спрямовані на підписання Угоди про асоціацію з ЄС, заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов під час зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем'єра.

Зустріч пройшла у рамках одноденного візиту Арбузова до Берліна для проведення зустрічей з представниками влади Німеччини.

«Асоціація з Європейським Союзом – наш цивілізаційний вибір. Сподіваємося на те, що Німеччина скаже своє вагоме слово на користь асоціації», - цитує прес-служба Арбузова.

Перший віце-прем'єр звернув увагу, що серед основних пріоритетів української влади на сьогодні залишаються: удосконалення законів про вибори, реформа системи правосуддя і правоохоронних органів, боротьба з корупцією, поліпшення ділового клімату і виконання порядку денного асоціації.

«Прийнято низку антикорупційних законів, внесено зміни до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів, ми послідовно працюємо над створенням комфортних умов ведення бізнесу в Україні» - сказав Арбузов, додавши, що Україна розглядає Німеччину як найважливішого партнера.

У свою чергу, Гідо Вестервелле заявив, що Німеччина стратегічно зацікавлена в європейському розвитку України і вітає зусилля нашої країни, спрямовані на досягнення критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, урядова делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром України Сергієм Арбузовим у середу, 31 липня, перебуває у Федеративній Республіці Німеччина з робочим візитом.

Під час одноденної поїздки українські чиновники зустрілися з віце-канцлером - федеральним міністром економіки і технологій Німеччини Філіпом Реслером, а також з представниками німецького бізнесу.