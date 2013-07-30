Арбузов зібрався до Німеччини

Урядова делегація на чолі із першим віце-прем'єр-міністром України Сергієм Арбузовим відвідає Федеративну Республіку Німеччина із робочим візитом.

Про це УНІАН повідомили в Кабінеті міністрів.

У ході одноденної поїздки планується низка зустрічей із високопосадовцями уряду ФРН, зокрема міністром закордонних справ Гвідо Вестервелле, віце-канцлером - Федеральним міністром економіки і технологій Німеччини Філіпом Рьослером.

Також запланована низка зустрічей із представниками німецького бізнесу.

Наступного дня, у четвер, 1 серпня, заплановане засідання Кабінету міністрів під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Арбузова, який відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» виконує повноваження прем’єр-міністра України.