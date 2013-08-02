Організатор Врадіївської ходи Любарець має американський паспорт

Організатор Врадіївської ходи Василь Любарець заявляє, що ніколи не приховував, що жив в Америці, і продемонстрував паспорти громадянина України та громадянина США.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"У мене два паспорти в кишені", - сказав він та продемонстрував американський і український паспорти.

За словами Любарця, він поїхав до Америки у 1998 році після того, як його донька вийшла там заміж, бо в Україні не було житла і роботи "Я поїхав туди не за ковбасою, а вивчати свободу", - сказав він.

"Від садівника, водія вантажівки до маленької компанії, яка в мене є", - зауважив Любарець.