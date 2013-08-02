Організатор Врадіївської ходи Любарець має американський паспорт
11:23, 02 серпня 2013Політика
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Організатор Врадіївської ходи Любарець має подвійне громадянство - України та США.
Василь Любарець - громадянин США
Організатор Врадіївської ходи Василь Любарець заявляє, що ніколи не приховував, що жив в Америці, і продемонстрував паспорти громадянина України та громадянина США.
Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
"У мене два паспорти в кишені", - сказав він та продемонстрував американський і український паспорти.
За словами Любарця, він поїхав до Америки у 1998 році після того, як його донька вийшла там заміж, бо в Україні не було житла і роботи "Я поїхав туди не за ковбасою, а вивчати свободу", - сказав він.
"Від садівника, водія вантажівки до маленької компанії, яка в мене є", - зауважив Любарець.
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