Регіони не можуть вести дискусію безкінечно

Партія регіонів закликає всі політичні сили підтримати її позицію і створити широку коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив уповноважений представник парламентської фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ, виступаючи сьогодні на засіданні Верховної Ради України.

Він наголосив, що Партія регіонів зробила крок по узгодженню її програми з потенційними партнерами по коаліції («Наша Україна» - УНІАН). «Ми подали руку для співробітництва. Ми і сьогодні залишаємось відкритими для переговорів з усіма партіями і блоками, представленими у ВР з метою створення максимально широкої коаліції», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він підкреслив, що уповноважений підтвердити незмінність позиції Партії регіонів, яка полягає в готовності брати участь в сталій парламентській більшості. «Переслідуючи цю мету, ми закликаємо депутатів усіх фракцій усвідомити виключну важливість цього моменту і підтримати нашу позицію. Від нас з вами залежить, чи залишимось ми в очах народу політиками, гідними високого звання народного депутата, або людьми, не здатними домовлятися заради порятунку країни», - сказав М.АЗАРОВ.

Також в ході виступу, реагуючи на виступ лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, М.АЗАРОВ зауважив, що коли Партія регіонів керувала країною, газосховища були повними.

Крім того, він наголосив, що Партія регіонів не проводила офіційних переговорів про створення коаліції і тому не можна говорити про результати цих переговорів. Разом з тим, за словами М.АЗАРОВА, були проведені консультації, в ході яких вони домовились з «Нашою Україною», що рішення про вступ до НАТО може бути ухвалено лише українським народом і лише шляхом референдуму. «Різниця між тими, хто займається політикою поза парламентом і присутніми в цьому залі, полягає у тому, що перші можуть дозволити собі вести дискусію безкінечно, а другі - тобто ми з вами - ми не маємо такого права», - сказав М.АЗАРОВ додавши, що парламентські сили зобов’язані приймати рішення. «Це наша робота, для цього нас вибрав український народ, цього очікує від нас країна», - підкреслив він.

М.АЗАРОВ також зазначив, що зараз держава наблизилася до межі, від якої може бути два шляхи. Перший, за його словами, це, коли в державі залишається все по-старому, тобто невизначеність перспектив соціально-економічного розвитку на фоні різкого підвищення цін на енергоносії, відсутність чітко вироблених підходів до рішень по найважливішим зовнішньополітичним проблемам, поглиблення розколу суспільства. Другий шлях, наголосив М.АЗАРОВ, передбачає наявність політичної волі, відповідно відмову від застарілих лозунгів і об’єднання зусиль політичних сил, які готові дати достойну відповідь на виклики часу.