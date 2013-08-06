«Яєчний інцидент» у Луцьку: В Польщі визнали, що винна охорона Коморовського

Бюро охорони уряду Польщі допустило помилки при описі процедур і підготовці охоронців для польського президента Броніслава Коморовського, якому під час візиту до Луцька розбили на плечі яйце, визнало у вівторок МВС.

Про це повідомляє РІА "Новости". Глава польської держави відвідав Луцьк 14 липня для участі в жалобних заходах, приурочених до 70-ї річниці Волинської трагедії.

Ряд політичних сил виступив проти цього візиту. Незважаючи на супровід охорони, до Коморовського підійшов молодий чоловік і розбив на плечі президента яйце. Після цього МВС зажадало від Бюро охорони уряду Польщі підготувати доповідь про цей інцидент.

На тему: «Яєчний інцидент» з Коморовським: МВС Польщі нарікає на українських колег

"У представленій доповіді зазначено, що у підготовці та деяких процедурах допущені помилки. Під наглядом міністерства внутрішніх справ у Бюро охорони уряду розпочато програму виправлення, яка дозволить не допустити подібних інцидентів в майбутньому ", - йдеться в повідомленні МВС. Відомство не уточнює, в чому саме полягали помилки президентських охоронців і які процедури будуть переписані, посилаючись на їх секретність.