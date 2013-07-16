«Яєчний інцидент» з Коморовським: МВС Польщі нарікає на українських колег

МВС Польщі визнало недотримання працівниками охорони Президента Броніслава Коморовського певних процедур під час його візиту до Луцька і вказало на можливу співвідповідальність українських правоохоронців за інцидент, що стався 14 липня.

Про це йдеться у заяві польського МВС, яка є у розпорядженні агентства УНІАН.

Міністерство зазначає, що отримало детальний рапорт і розпочало в підконтрольному йому Бюро охорони найвищих посадових осіб (BOR) детальне розслідування інциденту, який стався з Коморовським у Луцьку.

"Попередні висновки свідчать, що не були повністю виконані необхідні процедури під час охорони високопосадових осіб держави", - йдеться у заяві.

"Аналіз інциденту також свідчить, що могли не спрацювати профілактичні охоронні дії, за які були відповідальні українські правоохоронці, що були господарями візиту", - йдеться в документі.

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МВС зазначає, що не применшує ваги цього інциденту і зробить відповідні висновки на майбутнє.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня у Луцьку пройшли заходи з вшанування жертв Волинської трагедії, в яких взяв участь Президент Польщі.

Після богослужіння, яке відбулося в костелі Святих Петра і Павла, стався інцидент. Коли Коморвський підійшов до вірян, які чекали на площі, молодик із натовпу розбив на його плечі яйце.

Встановлено, що зловмисник – 21-річний житель міста Запоріжжя.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Сам Коморовський сказав, що задоволений своєю охороною, і закликав не надавати цьому інциденту "особливого значення".

Ряд коментаторів у польських ЗМІ називали відповідальним за інцидент одного із працівників президентської охорони, який мав вчасно відреагувати і заблокувати руку хулігана. Польські ЗМІ також зазначали, що чоловік насправді міг тримати не куряче яйце, а інший предмет, що міг завдати шкоди здоров'ю чи життю Коморовського.