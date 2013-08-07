Янукович по телефону поговорив з Шульцом про європерспективи України

Президент України Віктор Янукович обговорив з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем питання двосторонніх відносин України та Європейського Союзу, передусім в контексті перспектив підписання Угоди про асоціацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час їхньої телефонної розмови.

Янукович зазначив, що діяльність української влади нині сконцентрована на здійсненні заходів, необхідних для забезпечення підписання Угоди під час Вільнюського саміту "Східного партнерства" у листопаді поточного року. Президент підкреслив, що робота за всіма напрямами ведеться у тісній взаємодії з профільними структурами ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Також Янукович зазначив, що законопроект про реформування прокуратури передано до Венеціанської комісії для урахування рекомендацій цієї інституції перед направленням до Верховної Ради. «Ми налаштовані на те, що Верховна Рада зможе розглянути новий закон «Про прокуратуру» вже найближчим часом", - зазначив Президент.