Угода про асоціацію з ЄС залишається пріоритетом України

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у Представництві України при ЄС, про це міністр заявив під час міністерського засідання «Східного партнерства».

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У представництві зауважили, що під час засідання Кожара також поінформував про кроки, які здійснює Україна на виконання домовленостей XVI саміту Україна-ЄС, та наголосив на готовності української сторони продовжувати активну взаємодію з усіх питань порядку денного двосторонніх відносин.

Під час засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС та країн ініціативи «Східне партнерство» сторони погодилися, що підготовка до саміту у Вільнюсі має відбуватися з дотриманням принципу «спільної власності», що передбачає врахування інтересів усіх партнерів.

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Як повідомляв УНІАН, саміт «Східного партнерства» відбудеться 28-29 листопада цього року у Вільнюсі. На цьому саміті Україна та Євросоюз можуть підписати Угоду про асоціацію за умови виконання офіційним Києвом трьох умов: реформування виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ у рамках виконання Порядку денного асоціації.