Кужель припускає, що Тимошенко звільнять до листопада

Про це вона сказала сьогодні в Донецьку в короткій бесіді з журналістами.

На тему: Власенко заявляє, що Вищий спецсуд і ВСУ почали з Тимошенко «політичну гру»

«Юлю випустять. Коли? Я не Ванга, гадати не можу. Внутрішньо, якщо брати логіку політичну, доцільність, відповідальність і багато іншого, її випустять до листопада», - сказала Кужель. Але при цьому додала: «Якщо брати повну відсутність мізків, то вони (представники правлячої влади) доведуть до громадянського перевороту в країні і не заради Юлі».

Опозиціонерка вважає, що, якщо Євросоюз нинішньої осені не підпише Угоди про Асоціацію з Україною, то наша країна не отримає європейські кредити і опиниться в глибокій фінансовій кризі. «Тому що, якщо вони (влада України) не підпишуть Європейську Асоціацію, вже листопад, грудень бюджетники зарплату отримувати не будуть», - сказала Кужель, зазначивши, що тим самим влада сама спровокує громадянський переворот.