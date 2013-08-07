У Представництві ЄС назвали Гройсмана важливим партнером

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні організації.

«Відомий український правозахисник помер 5 серпня через проблеми з серцем. В Україні ім’я Гройсмана пов’язане з гучними викриттями корупційних схем та махінацій. Проти нього також відкрили кримінальне провадження, яке сам покійний висміював, називаючи справу помстою за його діяльність», - йдеться у повідомленні.

У Представництві ЄС в Україні Гройсмана назвали одним із найважливіших партнерів у сфері захисту прав людини, а неурядову організацію, засновану ним у Вінниці, також відзначали за високий рівень професіоналізму.

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Як повідомляв УНІАН, Дмитро Гройсман помер 5 серпня під час відрядження у Києві, в результаті серцевого нападу. Похорон відомого вінницького правозахисника відбудеться сьогодні 7 серпня.

Довідка УНІАН. Дмитро Гройсман народився у Вінниці 15 травня 1972 року. У 1993-му – один із засновників вінницького гурту організації Міжнародна амністія. З 1994-го по 2000-й – координатор національної кампанії щодо скасування смертної кари в Україні. У 1998 році створив і очолив організацію з захисту прав людини Вінницька правозахисна група.

Протягом останніх трьох років його переслідували за звинуваченнями у поширенні порнографії.

«Справжнім мотивом притягнення мене до кримінальної відповідальності було бажання наших так званих правоохоронних органів – міліції та СБУ отримати безперешкодний доступ до матеріалів Вінницької правозахисної групи, які вони конфіскували і які стосувалися біженців та шукачів притулку», – заявляв Гройсман в інтерв’ю Радіо «Свобода» наприкінці липня.

Наступне, 73-тє засідання в цій справі було призначене на сьогодні, 7 серпня, однак перенесене на 12 серпня.

Гройсман протягом багатьох років співпрацював з Радіо «Свобода».