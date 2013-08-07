У Вінниці поховали відомого правозахисника Дмитра Гройсмана

Як передає кореспондент УНІАН, провести в останню путь 41-річного Гройсмана зібрались сотні людей з різних регіонів України.

Під час прощання та похорону близькі та друзі тримали таблички з написами «Мой друг…Дима Гройсман. Менты и прокуроры УБИЛИ моего друга».

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Більше години на кладовищі біля домовини Гройсмана виступали люди, яким свого часу він допоміг. Дехто із них завдячує Гройсману врятованим життям від несправедливих репресій співробітників правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, Дмитро Гройсман помер 5 серпня під час відрядження у Києві, в результаті серцевого нападу. У нього було важке вроджене захворювання серця.

Протягом останніх трьох років його переслідували за звинуваченнями у поширенні порнографії.

Сам покійний висміював відкриття даного провадження, називаючи справу помстою за його діяльність. Останнє засідання у цій справі відбулось також сьогодні 7 серпня. На цьому засіданні прокурор просила суд закрити справу в зв'язку зі смертю обвинувачуваного. Оголошення судом вироку по цій справі заплановано на понеділок 12 серпня.

Довідка УНІАН. Дмитро Гройсман народився у Вінниці 15 травня 1972 року. У 1993-му – один із засновників вінницького гурту організації Міжнародна амністія. З 1994-го по 2000-й – координатор національної кампанії щодо скасування смертної кари в Україні. У 1998 році створив і очолив організацію з захисту прав людини Вінницька правозахисна група.