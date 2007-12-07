Зварич порівняв Блок Литвина з цнотливою дівчиною

Народний депутат від фракції НУНС Роман Зварич називає «загадковою» ситуацію з можливим входженням фракції Блоку Литвина до складу коаліції демократичних сил. Про це він сказав в інтерв’ю «Україні молодій».

Зокрема, на запитання, чи очікує ще НУНС на входження до коаліції Литвина, Зварич відповів: «Загадкова ситуація з Блоком Литвина... Вони — як та цнотлива дівчина, якій нібито й заміж пора, і незайманості шкода».

«Природно було, аби вони нарешті визначились, адже для кожної парламентської політичної сили, яка має намір системно організовувати свою діяльність, існують тільки дві можливості: або бути в коаліції і впливати напряму на рішення уряду, або працювати в опозиції», - відзначив він.

Зварич також зазначив, що коаліція «кілька разів намагалася говорити про це з різними представниками Блоку Литвина, але нам щоразу давали зрозуміти, що вони поки не готові».

Він також зазначив, що на даний момент у регламенті Верховної Ради немає жодної норми, яка дозволяла б депутатові не тільки відкликати свій підпис, а й вийти з коаліції.

«Депутат може тільки вийти з фракції. І якщо кількість членів фракцій, які створили коаліцію, буде меншою, ніж 226 осіб, коаліція вважатиметься розформованою. Але в індивідуальному порядку виходити з коаліції неможливо. Так само, між іншим, не передбачене й індивідуальне входження», - сказав Зварич.

ProUA