Активісти громадянського руху «Відсіч» заявляють про напад на них

Як зазначено в повідомленні громадянського руху, в останній день вступної кампанії для майбутніх студентів, які навчатимуться за державний кошт, активісти «Відсічі» планували встановити біля Вінницького національного аграрного університету інформаційний намет на захист зовнішнього незалежного оцінювання і ознайомити абітурієнтів та їх батьків з загрозами законопроекту «Про вищу освіту» Ківалова-Калетніка-Сороки та законопроекту про внесення змін до чинного закону «Про вищу освіту» батька й сина Калетніків.

«Близько двадцяти молодиків всіляко перешкоджали активістам: блокували, штовхали, заламували їм руки та вибивали в них фото- і відеотехніку, а також викрали частину листівок. Серед нападаючих були як студенти, так і працівники вишу. Особливо нахабно поводився голова профспілкового комітету студентів ВНАУ Руслан Будяк. Він особисто неодноразово намагався вирвати з рук журналіста відеокамеру, бив його по руках, штовхав дівчат-активісток та керував діями інших молодиків. Активну участь у перешкоджанні активістам взяла також помічниця народного депутата Г. Калетніка Олена Решетник», - сказано в повідомленні.

Також ввечері активісти планували розповсюдження інформаційних листівок серед батьків та абітурієнтів, але на зупинці громадського транспорту поряд з університетом, на них напало 20 молодиків спортивної статури, які, як зазначено у повідомленні активістів, хапали їх за руки та били.

«Працівники міліції, яких викликали відсічани, лише спостерігали за діями молодиків та обмежились прийняттям заяв про скоєння нападу», - сказано в повідомленні.

У «Відсічі» також повідомили, що поширення таких листівок відбувається в багатьох містах України, а інформаційні намети встановлювались також під Національним університетом водного господарства та природокористування, президентом якого є інший співавтор законопроекту «Про вищу освіту» – Микола Сорока, та під Одеською юридичною академією (її президентом є третій співавтор законопроекту – Сергій Ківалов), але в жодному місті, крім Вінниці, проти активістів не застосовували грубої фізичної сили.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міліції Вінниці, від активістів вище зазначеного руху не було подано заяв щодо застосування відносно них фізичної сили, проте була заява, що в них забрали листівки.

«В нас була реєстрація заяви про заборону розповсюдження листівок. Заборона ж була через недотримання вказування усіх вихідних даних на листівках. Коли листівки на вулицях роздаються, на них повинно бути вказано наклад, друк, видання – цього не було вказано», - сказали в прес-службі міліції.