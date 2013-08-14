На ремонт санаторію, де загинула дитина, Кабмін дав майже 13 мільйонів

Відповідне розпорядження уряду опубліковано на сайті Кабінету міністрів.

На тему: Санаторій, де обвалився балкон з дітьми, був у «чорному списку» Мінкурортів

Міністерству фінансів доручено здійснити видатки Міністерству Охорони здоров’я за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, пише Тиждень.ua.

МОЗ має подати до 1 грудня 2013 Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Державній казначейській службі звіт про використання виділених коштів.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня у санаторії "Юність" в смт Сімеїз обвалився балкон одного з корпусів. Внаслідок інциденту загинула одна дитина, ще одна травмувалась.