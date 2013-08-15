Освітяни зберуть маніфестацію під Київрадою

Про це повідомив голова Київської міської організації профспілки працівників освіти Олександр Яцунь на прес-конференції в УНІАН на тему: «Масові акції протесту – єдиний спосіб боротьби з нищенням освіти».

«Профспілка ухвалила рішення про маніфестацію, яка відбудеться 19 серпня біля стін Київради з вимогою провести засідання Київради і безумовної виплати 20% муніципальної надбавки всім працівникам бюджетної сфери, в тому числі освітянам», - сказав Яцунь.

За його словами, на сьогодні взяти участь у маніфестації погодилися 10 тис. членів профспілки.

Яцунь наголосив, що з 1 серпня 2013 року освітян Києва позбавили муніципальної надбавки у 20%. «20% на сьогодні - це від 250 до 360 грн, в залежності від категорії працівника освіти»,-додав він.

Яцунь нагадав, що Київрада в 2007 році затвердила муніципальні надбавки «за напруженість і складність» у роботі вчителів м. Києва.

Він уточнив, що в бюджеті на 2013 рік були закладені кошти на муніципальні надбавки не на весь рік, а тільки до 1 серпня.

«Керівництво міськради пояснило, що перегляне і скоригує бюджет Київради в другому півріччі цього року. Було винайдено 98,5 млн грн для всієї бюджетної сфери і на засіданні Київради, яке було заблоковане, мали розподілити ці кошти, зокрема, освітянам мали виділити 63,5 млн грн», - додав він.

«Цього року кошти знайдено, але заблокована Київрада, тобто влада і опозиція не можуть домовитися про нормальну роботу Київради, а ми, освітяни, стали заручниками», - сказав Яцунь.

Вчитель української мови та літератури СШ № 96 Галина Фесенко повідомила, що вчителі недоотримали 10% за січень і лютий, а за решту місяців надбавка була виплачена в повному обсязі до 1 серпня.

Яцунь додав, що профспілка звернулася до голови КМДА Олександра Попова з вимогою виплатити ці 10%. «Є домовленість, що впродовж цього року при нормальних умовах Київради, ця сума має бути повернута», - сказав він.

У профспілці зазначили, що оклад молодого спеціаліста в галузі освіти н сьогодні становить 1 тис. 474 грн, а вчителя вищої категорії -1 тис. 806 грн.

Київська міська організація профспілки працівників освіти та науки України об’єднує 182 тис. 528 працівників освіти, повідомили на прес-конференції.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня на офіційному сайті Київради було оприлюднено розпорядження №123 “Про скликання XII сесії Київради VI скликання”, згідно з яким депутати зберуться 19 серпня. Розпорядження підписала заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега.

В опозиції вже заявили про намір блокувати призначене на 19 серпня засідання Київради

Раніше, 11 липня, Герега закрила сесію Київради. Тоді депутати не змогли розглянути порядок денний через блокування трибуни опозицією - представники опозиційних партій "Батьківщина", "УДАР" та "Свобода" заявляли, що Київрада втратила свою легітимність 2 червня 2013 року, коли завершився п'ятирічний термін повноважень нинішнього складу.

Голова КМДА Олександр Попов неодноразово заявляв, що без рішення Київради місто не зможе вирішити проблему виплати зарплат і надбавок працівникам бюджетної сфери.