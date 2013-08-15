Інкерман заявляє, що його продукцію затримують на російській митниці

Про це УНІАН повідомив представник компанії.

«Група компаній Inkerman International підтверджує, що кілька машин з вантажем продукції справді не змогли пройти митний контроль російської сторони і змушені були залишити товар на складах тимчасового зберігання. Група компаній Inkerman International висловлює свою стурбованість у зв'язку з ситуацією, яка складається на митних постах на кордоні з Російською Федерацією», - повідомила прес-служба компанії.

За даними Inkerman International, імпортери її продукції до Росії пояснюють це тим, що Федеральна митна служба Росії запровадила нові ризики при митному оформленні товарів, які надходять з України. Тому митні процедури значно ускладнилися.

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Федерація роботодавців України (ФРУ), очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарову з проханням сприяти швидкому вирішенню торгових спорів з РФ, що призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею.

Разом з тим, прес-секретар прем'єр-міністра Віталій Лук’яненко заявив, що уряд України “не треба підштовхувати”, він і так вживає заходів для ліквідації проблем, які “створюються” у взаємній торгівлі з Російською Федерацією і зацікавлений у тому, щоб усі перешкоди для нормалізації торгових відносин були ліквідовані.

12 серпня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Федеральна митна служба Росії з кінця липня посилила контроль вантажів, що ввозяться на територію РФ більш як 40 українськими підприємствами і компаніями.

Довідка УНІАН. Група компаній Inkerman International – міжнародний виноробний холдинг з повним циклом виробництва, до складу якого входять «Інкерманський завод марочних вин», ТОВ «Качинський+», агрофірма «Чорноморець». Загальна площа виноградників всіх господарств – близько 3 000 га.

Найбільше підприємство холдингу – «Інкерманській завод марочних вин» - спеціалізується на випуску високоякісних сухих, напівсухих і напівсолодких вин. Завод заснований у 1961 році, виробнича потужність – 33 млн. пляшок за рік. Лінійка продукції складається з чотирьох колекцій, які включають 39 позицій. Продукція заводу поставляється на внутрішній ринок і на експорт – до Росії, Білорусі, Китаю.