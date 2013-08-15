Інкерман заявляє, що його продукцію затримують на російській митниці
Інкерманський завод марочних вин, що входить до складу групи Inkerman International, повідомляє про затримання його продукції на російській митниці
Про це УНІАН повідомив представник компанії.
«Група компаній Inkerman International підтверджує, що кілька машин з вантажем продукції справді не змогли пройти митний контроль російської сторони і змушені були залишити товар на складах тимчасового зберігання. Група компаній Inkerman International висловлює свою стурбованість у зв'язку з ситуацією, яка складається на митних постах на кордоні з Російською Федерацією», - повідомила прес-служба компанії.
За даними Inkerman International, імпортери її продукції до Росії пояснюють це тим, що Федеральна митна служба Росії запровадила нові ризики при митному оформленні товарів, які надходять з України. Тому митні процедури значно ускладнилися.
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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Федерація роботодавців України (ФРУ), очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарову з проханням сприяти швидкому вирішенню торгових спорів з РФ, що призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею.
Разом з тим, прес-секретар прем'єр-міністра Віталій Лук’яненко заявив, що уряд України “не треба підштовхувати”, він і так вживає заходів для ліквідації проблем, які “створюються” у взаємній торгівлі з Російською Федерацією і зацікавлений у тому, щоб усі перешкоди для нормалізації торгових відносин були ліквідовані.
12 серпня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Федеральна митна служба Росії з кінця липня посилила контроль вантажів, що ввозяться на територію РФ більш як 40 українськими підприємствами і компаніями.
Довідка УНІАН. Група компаній Inkerman International – міжнародний виноробний холдинг з повним циклом виробництва, до складу якого входять «Інкерманський завод марочних вин», ТОВ «Качинський+», агрофірма «Чорноморець». Загальна площа виноградників всіх господарств – близько 3 000 га.
Найбільше підприємство холдингу – «Інкерманській завод марочних вин» - спеціалізується на випуску високоякісних сухих, напівсухих і напівсолодких вин. Завод заснований у 1961 році, виробнича потужність – 33 млн. пляшок за рік. Лінійка продукції складається з чотирьох колекцій, які включають 39 позицій. Продукція заводу поставляється на внутрішній ринок і на експорт – до Росії, Білорусі, Китаю.