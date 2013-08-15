Азаров пояснив проблеми з експортом тим, що Україна не у Митному союзі

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем‘єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам у четвер у Луганську.

"Зараз є певні складнощі, пов'язані, перш за все, як ми вважаємо, з утворенням, структуризацією і формалізацією Митного союзу. У нас з'являються відмінності у підходах", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра України з проханням сприяти якнайшвидшому вирішенню торгових спорів з РФ, які призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею.

15 серпня голова комітету Державної думи у справах СНД Леонід Слуцький заявив, що «труднощі з проходженням українськими товарами російської митниці багато в чому викликані просто бюрократією через те, що Україна не є членом Митного союзу. Проте ніякої політики в цьому немає».За інформацією ФРУ, з 00.00 годин 14 серпня Федеральна митна служба РФ включила у профіль ризику системи управління ризиками всі без виключення українські підприємства-експортери, що фактично означає повну зупинку українського експорту на невизначений час – аж до тижнів і місяців. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. при загальному прогнозному обсязі поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року 8,5 млрд дол.

Слуцький підкреслив, що проблеми, дійсно, є, але вони можуть бути розв‘язані у найкоротші терміни.