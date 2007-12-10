Єхануров зробить, як сказав

Народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЄХАНУРОВ переконаний, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО отримає необхідну кількість голосів при обранні на посаду прем’єр-міністра.

Про це він заявив вчора в ефірі “5 каналу”.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи отримає Ю.ТИМОШЕНКО підтримку в 227 голосів народних депутатів, Ю.ЄХАНУРОВ сказав: “Не сумніваюсь”. При цьому він зазначив, що, недивлячись на певні застереження щодо проекту програми діяльності майбутнього уряду, також особисто проголосує за обрання Ю.ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром. Він зазначив, що підтримка лідера БЮТ на посаду глави уряду є однією з домовленостей між членами демократичної коаліції. “Я людина, яку виховали в дисципліні. Ми сказали, що ми будемо робити, і ми це зробимо”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.