Кернес готується до приїзду Януковича: суд розглядає позов проти «Свободи»

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Свобода».

За даними прес-служби обласного осередку партії, слухання за позовом міської ради відбувається сьогодні. Слухає справу Харківський окружний адміністративний суд, суддя Супрун Ю.О.

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«У позові проти Харківської обласної організації ВО «Свобода» сказано, що захід буде перешкоджати святкуванню «70-ї річниці визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників», - зазначили у «Свободі».

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Як повідомляв УНІАН, 23 серпня відбудеться робоча поїздка Януковича до Харкова, де заплановано заходи з нагоди 70-річчя визволення міста від фашистських загарбників.

Активісти ВО «Свобода» планують пікетувати облдержадміністрацію на знак протесту проти приїзду Януковича. Пікет повинен розпочатися на площі Свободи о 10.00 навпроти центрального входу до Будинку рад і триватиме дві години.