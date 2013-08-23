Яценюк думає, що дискусії про Митний cоюз доречні на кухні п'ятої колони

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що усі політичні сили України мають узгодити і проголосувати у Верховній Раді України всі законопроекти, необхідні для підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання політичного етапу національного круглого столу “Порозуміння заради європейського майбутнього”.

За його словами, лишилось 1,5 місяці для того, аби були прийняті всі законодавчі акти, а також виконані всі без виключення вимоги для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Яценюк наголосив, що деякі політичні сили сьогодні ведуть дискусію, куди інтегруватись Україні. Він підкреслив, що курс України на європейську інтеграцію є частиною українського законодавства, і опозиція вимагає його виконувати, оскільки в законі України про основи внутрішньої і зовнішньої політики чітко вказано, що Україна має стати членом ЄС.

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На думку Яценюка, будь-які дискусії про членство України в Митному союзі, або інших союзах можуть бути ні чим іншим “як дискусіями на вільні теми на кухні політичних сил, які не представляють інтереси народу України”.

Яценюк зазначив, що в результаті сьогоднішнього круглого столу усі законопроекти, які необхідні для підписання Угоди між Україною і ЄС, повинні бути проголосовані у ВР в цілому як такі, що узгоджені всіма політичними силами.

“ … Кінцевий термін для прийняття всіх актів законодавства і демонстрації юридичної та політичної волі щодо необхідності підписання цієї угоди — це півтора місяці. Саме стільки ми маємо, щоб поставити крапку у виконанні всіх критеріїв, які стоять на порядку денному для підписання Угоди між Україною і ЄС”, - наголосив Яценюк.

Він додав, що європейські партнери України і опозиція висловлюються за всеохоплюючий підхід у прийнятті відповідного законодавства. За словами Яценюка, не може бути так, що з 11 пунктів вимог буде виконано лише 2, а всі інші не виконані.

При цьому Яценюк вкотре наголосив, що має бути вирішене питання щодо лікування Юлії Тимошенко за кордоном, припинення політичних переслідувань, а також питання виборчого законодавства і реформування правосуддя.

Він також нагадав, що опозиція має намір розпочати широкомасштабну кампанію щодо популяризації серед населення вступу до Європейського Союзу.

За його словами, опозиція вже розпочала інформаційну кампанію щодо європейського курсу України на українському телебаченні. “Ми звернулись до всіх українських телеканалів з проханням розмістити відповідні ролики, які розкривають, чому Україні необхідно рухатись до Європейського союзу. Також ми сьогодні розмовляли з Юрієм Луценком про необхідність того, щоб розпочати в Україні широку кампанію серед людей і роздавали їм відповідні матеріали, які б популяризували ідею вступу до Європейського Союзу, тому що наші північні сусіди не сплять і ідея відновлення Радянського Союзу має вже свою імплементацію в країні”, - наголосив Яценюк.

Він також зазначив, що за останні 2 роки суттєво зросла тенденція підтримки ідеї щодо вступу до Європейського Союзу. За його словами, 56% українців виступають за вступ України до ЄС.