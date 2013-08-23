Луценко розповів, як простимулювати Януковича і дати сигнал Європі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він закликав сьогодні під час засідання Політичного етапу Національного круглого столу “Порозуміння заради європейського майбутнього”.

“Давайте, починаючи зі столиці і завершуючи кожним куточком нашої країни, продемонструємо європейський вибір шляхом вивішування європейської символіки, прапорців, стрічок, значків та всього іншого для того, щоб Київ став проєвропейським, як був помаранчевим у 2004-му. Це буде найкращою підтримкою для Януковича під час підписання Угоди про асоціацію”, - сказав Луценко.

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Він також висловив думку, що це буде сигналом Європі, що вона підписує Угоду про асоціацію не з Януковичем, який не відповідає більшості європейських стандартів, а що вона підписує угоду з українським суспільством.

“Януковичи приходять і йдуть, а Україна повертається до європейського дому. Я закликаю колег по демократичним партіям, владу і кожного свідомого українця затратити дещицю своїх трудових заощаджень на європейський прапорець або стрічку і закріпити його на своєму автомобілі, будинку чи одязі. Цей знак буде показувати, що йдеться не про політичні маневри, а про цивілізаційний вибір всього українського суспільства”, - сказав Луценко, додавши, що це може стати частиною вступу України до Європейського Союзу.

На думку Луценка, Янукович має власні причини прагнути підписання асоціації: іміджеві і матеріальні. Але українці можуть з цього скористатися.

"До підписання Угоди про асоціацію Янукович - наш попутник. І поки не висохне чорнило на цьому документі - він нам союзник. Після підписання він - наш ворог, якого треба перемогти", - пояснив Луценко.