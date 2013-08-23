Росія не зможе виробляти АН-124 "Руслан" самостійно - джерело

У Росії можуть виробляти «Руслани» тільки на Ульянівському заводі, але там поставили на виробництво Іл-76, повідомили "Сегодня" джерела в ДП «Антонов».

«Це особиста думка пана Рогозіна. Єдиний завод у Росії, який може виробляти «Руслани» - Ульяновський, але там поставили на виробництво літаки Іл-76, і його потужності зайняті. А Азаров підписав директиви на україно-російські переговори, вони почнуться вже наступного тижня», - сказало джерело.

Нагадаємо, Кабмін запевняє, що Україна і Росія вже восени підпишуть угоду про створення спільного підприємства з виробництва Ан-124 «Руслан». Так, уряд уже затвердив делегацію для участі у переговорах з підготовки проекту угоди між урядами наших країн. Головою делегації призначено міністра промполітики Михайла Короленка, повідомляє прес-служба Кабміну. Будуть в ній також представники держагентства з управління державними корпоративними правами, МЗС, Мін'юсту, ПАТ «Мотор Січ» та ДП «Антонов».

Однак раніше віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін заявив, що Росія готова відмовитися від послуг України у цьому проекті.