Уряд планує підписати з Росією угоду про "Руслани" восени

Засідання відбудеться під головуванням прем'єр-міністрів України та Росії Миколи Азарова і Дмитра Медведєва, повідомили УНІАН у прес-службі уряду.

За інформацією прес-служби, на засіданні Кабінету міністрів 21 серпня було затверджено склад української делегації для переговорів, яку очолив міністр промислової політики Михайло Короленко. Також було затверджено директиви для переговорів.

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У прес-службі уряду нагадали, що домовленість про підписання «Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про реалізацію і заходи державної підтримки відновлення серійного виробництва літаків сімейства Ан-124 з двигунами Д-18Т і їх модифікаціями» на засіданні комітету з економічного співробітництва було досягнуто під час українсько-російської зустрічі на рівні керівників урядів України і Росії 12 липня в Сочі.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня під час двосторонньої зустрічі прем'єр-міністрів Російської Федерації Дмитра Медведєва і України Миколи Азарова обговорювалося питання відновлення серійного виробництва літака Ан-124.

Раніше за підсумками зустрічі віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка із заступником керівника уряду Російської Федерації Дмитром Рогозіним було заявлено, що Україна і Російська Федерація мають намір реалізувати низку спільних проектів у сфері авіабудування і космічної галузі, включаючи спільне будівництво військово-транспортних літаків Ан-124 і Ан-70.

Зокрема, проект виробництва літаків Ан-124 передбачає створення спільного підприємства, в яке українська сторона могла б передати технологічну базу й інноваційну складову, а російська – фінансову складову і ринок збуту.

Раніше сьогодні віце-прем’єр РФ Дмитро Рогозін заявив, що Росія може відмовитись від участі України в проекті, оскільки "українська сторона дуже туго йде на угоду з передачі нам (Росії - ред.) згоди на модернізацію окремих агрегатів цього літака".

Довідка УНІАН. Російсько-український транспортний літак "Руслан" – найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво було припинено.