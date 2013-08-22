У Росії готові відмовитися від українського авіапрому

Про це заявив віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін в інтерв'ю газеті КоммерсантЪ.

"Проблема в тому, що українська сторона дуже туго йде на угоду з передачі нам згоди на модернізацію окремих агрегатів цього літака (Ан-124 "Руслан" - ред.). Але ми чекати більше не будемо і скористаємося світовим досвідом", - сказав він .

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На думку Рогозіна, переговори з Україною застрягли на "мертвій точці", і якщо рішення не буде прийнято найближчим часом, Росія просто змушена буде локалізувати все виробництво у себе.

"Відмовимося від їхніх (українців - ред.) послуг повністю. З ким вони працюватимуть? З китайцями? Китайцям продавати? Китай теж у цьому плані далеко просунувся. Навіщо їм Україна?", - поставив питання Рогозін.

Також віце-прем'єр РФ висловив сумніви в доцільності випуску Ан-70, у якого, за його словами, є прямий російський конкурент - Іл-476, і порекомендував українській еліті "визначитися".

"Україні, її політичному класу давно час визначитися, з ким вони. З НАТО? З Росією? Час вже припинити, як та берізка з пісні, "гнутися і хитатися". Ризикну припустити, що майбутнє української індустрії можливе винятково на шляху глибокої кооперації з Росією. Потрібна постійна допомога, щоб нарешті розірвати зачароване коло аварій і невдач", - підсумував Рогозін.