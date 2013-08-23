Луценко: угода, за якою Тимошенко можна відправити в Німеччину, давно підписана

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання політичного етапу Національного круглого столу “Порозуміння заради європейського майбутнього” заявив екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, коментуючи заяву Уповноваженого ВР з прав людини Валерії Лутковської, що лікування Тимошенко за кордоном є можливим у разі укладання міждержавної угоди, ратифікованої парламентом обох держав.

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“Це величезні спекуляції про те, що необхідно окремий закон для звільнення Тимошенко. Я почув цю дурню вчора від омбудсмена, і нехай мене вибачить пані Лутковська за таке грубе слово, як екс-міністр внутрішніх справ я хочу повідомити, що в Україні вже давно існує угода про правову допомогу між органами правопорядку нашої держави та європейськими інституціями. Українська прокуратура має цю угоду з німецькою прокуратурою та з будь-якою іншою, згідно з якою окремим додатковим протоколом може бути проведена передача будь-якої особи, яка знаходиться в юрисдикції Генеральної прокуратури України”, - сказав Луценко.

Він додав, що даним протоколом, за наявності політичної волі, можна виписати процедуру відправлення Тимошенко на лікування, що було б першим кроком до її звільнення.