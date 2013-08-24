У «Свободі» наголошують, що до ЄС треба йти без пропаганди гомосексуалізму

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час засідання Політичного етапу Національного круглого столу “Порозуміння заради європейського майбутнього”.

“На жаль, останнім часом в деяких колах звучить трошки інша тональність про те, що європейські цінності - це, в тому числі і знищення християнських позицій”, - сказав Швайко і додав, що йому як християнину не зрозуміло, як можна проголосувати, зокрема, за “гомосексуальні цінності в суспільстві”.

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“Це руйнує традиційні основи родини, нашу українську самобутність і це призводить до нівелювання наших українських цінностей”, - сказав він і навів приклад Литви, яка заборонила пропаганду гомосексуалізму.

“На цей час це є показові тенденції, що Європейський Союз, в першу чергу, повинен бути, і він буде, обов’язково з участю України, тим середовищем, в якій шануються і поважаються традиційні цінності”, - вважає депутат.

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Водночас, Швайка наголосив, що “Свобода” без будь-яких перешкод підтримує напрацювання опозиційних фракцій у законодавчих ініціативах, а також законопроекти, які вноситимуться політичними опонентами, якщо ці законопроекти “сприяють поступу України в європейське середовище”.