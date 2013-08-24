У «Свободі» наголошують, що до ЄС треба йти без пропаганди гомосексуалізму
Народний депутат від ВО “Свободи” Ігор Швайка вважає, що Україна має йти до Європейського Союзу без пропаганди гомосексуалізму.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час засідання Політичного етапу Національного круглого столу “Порозуміння заради європейського майбутнього”.
“На жаль, останнім часом в деяких колах звучить трошки інша тональність про те, що європейські цінності - це, в тому числі і знищення християнських позицій”, - сказав Швайко і додав, що йому як християнину не зрозуміло, як можна проголосувати, зокрема, за “гомосексуальні цінності в суспільстві”.
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“Це руйнує традиційні основи родини, нашу українську самобутність і це призводить до нівелювання наших українських цінностей”, - сказав він і навів приклад Литви, яка заборонила пропаганду гомосексуалізму.
“На цей час це є показові тенденції, що Європейський Союз, в першу чергу, повинен бути, і він буде, обов’язково з участю України, тим середовищем, в якій шануються і поважаються традиційні цінності”, - вважає депутат.
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Водночас, Швайка наголосив, що “Свобода” без будь-яких перешкод підтримує напрацювання опозиційних фракцій у законодавчих ініціативах, а також законопроекти, які вноситимуться політичними опонентами, якщо ці законопроекти “сприяють поступу України в європейське середовище”.