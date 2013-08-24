Азаров сподівається на перемовини з Ізраїлем

Про це він повідомив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

“Я оцінюю дуже високо шанси на те, що переговори пройдуть позитивно. Проте треба розуміти, що це складний процес, в якому ми повинні знайти компромісні підходи, враховуючи інтереси економік Ізраїлю і України”, - відзначив Азаров, відповідаючи на запитання.

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Як повідомляв УНІАН, 19 серпня заступник міністра внутрішніх справ Ізраїлю Фаїна Кіршенбаум заявила, що питання підписання договору про вільну торгівлю між Україною й Ізраїлем відкладається, оскільки на сьогоднішній день для української сторони більш пріоритетним є підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Проте вже 22 серпня прес-служба Посольства Держави Ізраїль в Україні повідомила, що робота над угодою йде в плановому режимі.

У середині липня Кабінет міністрів створив делегацію уряду для участі в переговорах із укладення угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем, яку очолив директор департаменту співпраці з СОТ і з питань торгового захисту Міністерства економічного розвитку і торгівлі Сергій Крючков.

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У березні 2013 р. Президент України Віктор Янукович доручив Мінекономрозвитку впродовж 2013 року провести підготовку до проведення переговорів з питання укладення угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем.

Питання про вільну торгівлю Україна й Ізраїль почали обговорювати з кінця 2010 р.