Посольство: Україна й Ізраїль працюють над ЗВТ у плановому режимі

Про це повідомляє прес-служба Посольства Держави Ізраїль в Україні.

«Наразі керівництво України й керівництво Ізраїлю проводять консультації на цю тему. Черговий раунд переговорів призначено на грудень”, - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня заступник міністра внутрішніх справ Ізраїлю Фаїна Кіршенбаум заявила про те, що питання про підписання договору про зону вільної торгівлі між Україною й Ізраїлем відкладається, оскільки на сьогодні для української сторони пріоритетнішим є підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.