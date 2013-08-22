Посольство: Україна й Ізраїль працюють над ЗВТ у плановому режимі
11:59, 22 серпня 2013Політика
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Робота над Угодою про створення зони вільної торгівлі між Ізраїлем і Україною йде в плановому режимі.
У посольстві спростували заяву заступника міністра внутрішніх справ
Про це повідомляє прес-служба Посольства Держави Ізраїль в Україні.
«Наразі керівництво України й керівництво Ізраїлю проводять консультації на цю тему. Черговий раунд переговорів призначено на грудень”, - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 19 серпня заступник міністра внутрішніх справ Ізраїлю Фаїна Кіршенбаум заявила про те, що питання про підписання договору про зону вільної торгівлі між Україною й Ізраїлем відкладається, оскільки на сьогодні для української сторони пріоритетнішим є підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
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