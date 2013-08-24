Обама написав Януковичу листа, а Путін розповів про вигоди співпраці

У День Незалежності України президент Росії Володимир Путін висловив готовність надалі нарощувати взаємовигідну російсько-українську співпрацю.

На тему: Україна відзначає 22 річницю своєї Незалежності

Про це йдеться у його вітанні на адресу Президента України Віктора Януковича, розміщеному на сайті прес-служби Кремля.

У вітальній телеграмі глава Російської держави високо оцінив всебічний характер російсько-українських зв'язків, а також зазначив, що його недавні зустрічі з Президентом України в Києві і Севастополі, спільне святкування 1025-річчя Хрещення Русі, а також Дня Військово-морського Флоту Росії і Дня флоту України знову підтвердили непорушність вікових традицій дружби і добросусідства.

"Володимир Путін висловив готовність і надалі нарощувати взаємовигідну російсько-українську співпрацю в політичній, економічній і гуманітарній областях, просувати перспективні проекти як у двосторонньому форматі, так і в рамках Співдружності Незалежних Держав на користь народів Росії і України", - повідомляє прес-служба глави Російської держави.

Водночас Президент США Барак Обама у своєму привітанні сподівається на прогрес у європейських прагненнях України.

Про це повідомляє прес-служба Президента

«Від імені народу Сполучених Штатів Америки я передаю свої теплі вітання народу України з нагоди 22-ї річниці його Незалежності, яка відзначається 24 серпня. Протягом останніх двох десятиліть наші нації разом зробили багато для забезпечення миру та безпеки в усьому світі, і наше стратегічне партнерство віддзеркалює зобов’язання Сполучених Штатів допомагати народу України досягти своєї мети і стати благополучною європейською демократією», - йдеться у вітанні Обами.

Президент США висловив сподівання на «нашу тісну співпрацю протягом наступних місяців, щоб допомогти Україні досягти прогресу в її європейських прагненнях та проведенні реформ, які необхідні для забезпечення верховенства права та успішної і відкритої економіки».