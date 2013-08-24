Олланд: Зближення України з ЄС сягне нового етапу протягом найближчих місяців

Про це йдеться у привітанні Президента Франції на адресу Президента України Віктора Януковича з нагоди Дня Незалежності України, повідомляє прес-служба глави Української держави.

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«З нагоди українського національного свята надсилаю Вам мої вітання разом із побажаннями успіхів та процвітання народу України. Висловлюю надію, що зближення України з Європейським Союзом триватиме й надалі, сягнувши нового етапу протягом найближчих місяців», - наголосив Оланд.

Він переконаний, що «таке зближення, у відповідності до загальних цінностей демократії та правової держави, які покладені в основу політики партнерства Європейського Союзу з його східними партнерами, відповідає довгостроковим інтересам Європейського Союзу і України». «Переконаний, що Вам вдасться надіслати імпульси, які дозволять підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом», - йдеться у вітанні Президента Франції.

«Я бажаю також розвитку відносин між Францією і Україною протягом найближчих років. У цьому відношенні відзначаю із задоволенням підписання нової дорожньої карти двосторонніх відносин з нагоди візиту вашого міністра закордонних справ до Парижа на початку червня цього року», - підкреслив Олланд.