Ківалов взяв під "жорсткий контроль" справу про побиття чеченцями журналістів

Про це повідомили в прес-службі депутата.

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«Я розумію постраждалих журналістів. Якщо нападники так розгнуздано поводяться на дорозі, ігноруючи всіма правилами Дорожнього руху і здорового глузду, а коли їх знімають журналісти – вони їх просто б'ють, то від таких людей можна чекати що завгодно", - сказав Ківалов.

Він висловив подив, що слідчий Київського райвідділу ГУ МВС України в Одеській області розпочав кримінальне провадження лише за однією статтею Кримінального Кодексу - (розбій). Водночас, зазначив депутат, обставини справи свідчать про те, що цій кваліфікації недостатньо. «Як мені видається, дії водія і пасажира «Тойоти» мають бути кваліфіковані за сукупністю злочинів. В першу чергу - передбачених статтею 171 КК – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. А також частини 4 статті 296 (хуліганство) і тій же 187 – розбій. Я особисто, як депутат, що одержав звернення журналістів, триматиму на жорсткому контролі цю ситуацію. Я не дозволю нападникам, ким би вони не були, і хто б за них не просив, піти від відповідальності», - запевнив Ківалов.

У свою чергу постраждалі журналісти розповіли, що вони виконували відеозйомку за завданням редакції, на 16 станції Великого Фонтану "Раптом ми побачили, що по зустрічній смузі, на великій швидкості, порушуючи всі правила, створюючи серйозну небезпеку для автомобілів і пішоходів, мчить «Тойота». Ми природно почали знімати таке «беззаконня» на дорозі. І тут з «Тойоти» вискочили кавказці і напали на нас. Вони вирвали техніку з рук оператора, погрожуючи йому ножем, відібрали особистий телефон, а нас побили, не реагуючи на те, що ми – журналісти і перебуваємо на роботі. Ми спочатку закрилися в машині, але вони розбили вікна, побили капот і змогли відкрити машину. Чесно, це було жахливо». – сказав журналіст Дмитро Іщенко.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 23 серпня, Київський районний суд Одеси, вибрав для нападників запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.