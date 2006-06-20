Вчені знайшли генетичну спорідненість кажанів з кіньми

Японські дослідники знайшли генетичну спорідненість кажанів з кіньми і собаками.

Як передає перший канал японського державного радіо NHK, такий висновок був зроблений ученими Токійського технологічного інституту після обробки результатів аналізу мутацій ДНК тварин. "Впродовж довгого часу вважалося, що кажани тісно пов`язані з приматами, але результати показують, що насправді вони більш близькі до коней і собак", - сказав керівник дослідницької групи професор Норіхито Окада.

За його словами, було виявлено, що 29 з 30 змін в мутаціях ДНК кажанів ідентичні змінам в мутаціях ДНК коней і собак. Як вважають вчені, це свідчать про те, що ці три види тварин є близькими родичами з еволюційної точки зору. "Ці результати ставлять під сумніви прийнятий дотепер погляд на еволюцію", - відзначив Окада, додавши, що у такому разі, вірогідно, мають існувати останки спільного предка кажанів і коней.

РІА "Новини"