Росія готується посилити митний контроль для України у разі асоціації з ЄС

Ускладнення митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні є разовою акцією, але у разі підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом митне адміністрування може бути посилене.

Про це повідомляє РІА «Новости», посилаючись на заяву радника президента Російської Федерації Сергія Глазьєва.

«Не треба це драматизувати. Річ у тім, що російська митна служба проводила профілактичні заходи, пов'язані з підготовкою змін режиму митного адміністрування у разі, якщо Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС», - сказав Глазьєв журналістам.

За його словами, перевірка носила разовий характер.

«Висновки поки що не зроблено, поки що йде обробка інформації. Зараз ситуація нормалізувалася, але ми про всяк випадок готуємося до посилення митного адміністрування, якщо раптом Україна зробить цей самогубний крок, підписуючи угоду про асоціацію з ЄС», - повідомив радник президента РФ.

На тему: Азаров і Медведєв по телефону поговорили про торговельні війни

Як повідомляв УНІАН, російська митниця посилила контроль за вантажами українських експортерів. Українські компанії раніше на цьому тижні заявляли про блокування своїх поставок на російський ринок. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів у 2,5 мільярда доларів. Експерти обох країн пов'язують ситуацію на кордоні з бажанням влади РФ змусити Україну вступити до Митного союзу або завадити запланованому на листопад підписанню угоди про вільну торгівлю з ЄС.

Сьогодні, 18 серпня, відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра України Миколи Азарова і глави уряду Російської Федерації Дмитра Медведєва, в ході якої глави урядів заявили, що торговельних воєн між країнами бути не може і спекуляції навколо того, що ускладнення пов'язані з інтеграційними процесами двох країн, є безпідставними.