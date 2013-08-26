У Медведєва бояться, що через Україну ніякого МС може і не бути

Про це заявив журналістам за підсумками переговорів прем'єрів Росії та України перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов.

"Українці хочуть знайти формат, який був би сумісним. Але ми намагалися показати, що це просто неможливо", - сказав Шувалов журналістам за підсумками переговорів прем'єрів РФ і України, пише РІА Новости.

"За єдиним митним тарифом не бачимо тут юридичної можливості", - додав Шувалов. Він пояснив, що в МС створюється єдина митна територія з єдиним зовнішнім митним кордоном і застосовується єдиний тариф.

"За угодою України з ЄС до більшості товарів, які там позначені, застосовується нульова митна ставка. Це близько 95% товарів, які проходитимуть на територію РФ", - сказав перший віце-прем'єр. Він підкреслив, що в України немає можливості за цією угодою вступати в Митний союз і прийняти єдиний митний тариф, а потім вступити з усіма країнами МС в переговори про заходи компенсації.

"Таким чином, це, по суті, може затягнути всі країни Митного союзу в нескінченні багаторічні переговори про рівень митно-тарифного регулювання", - додав Шувалов. "По суті це означає, що ніякого Митного союзу не буде", - сказав він.