Активісти пікетуватимуть Раду з вимогами форсувати євроінтеграцію

Про це УНІАН повідомили організатори акції.

Вимоги акції «Євронаступ» полягають у тому, щоб розглянути протягом наступної сесії парламенту усі необхідні євроінтеграційні закони, відмовитись на цей період від внесення провокаційних законопроектів та блокування трибуни, забути про партійність до саміту у Вільнюсі і працювати виключно на національний інтерес, сказано в повідомленні.

Один з організаторів акції, координатор Робочої групи Національного круглого столу «Порозуміння заради європейського майбутнього» Сергій Бондарчук вважає, що громадськість не може собі дозволити таку розкіш, як довірити політикам наше європейське майбутнє.

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«Ми бачимо, що вони не справляються з цим завданнями — виконання більшості пунктів Фюле провалено. На політиків треба тиснути. Саме тому 2 вересня громадськість проведе акцію «Євронаступ» на якій вимагатиме від політиків реальної роботи на євроінтеграцію», - сказав Бондарчук.

Організатори «Євронаступу» наголошують - акція відбуватиметься без партійних прапорів, вітаються лише прапори України та Євросоюзу. Під час акції буде здійснено похід до Кабінету Міністрів та Адміністрації Президента України з метою передачі відповідних звернень представникам влади. Очікується, що у «Євронаступі» візьмуть участь близько тисячі громадських активістів та небайдужих громадян.