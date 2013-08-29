Рибак прогнозує, що третя сесія ВР буде «наелектризованою»

Таку думку спікер висловив в інтерв'ю, яке транслював телеканал “Рада”.

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“Вже пройшов період адаптації багатьох депутатів, і я хочу вірити в те, що вже багато депутатів, які вперше прийшли в парламент, вже з учнів стануть дійсно депутатами і будуть дослухатися один до одного. Третя сесія буде працювати. Це буде непросто. Будуть емоції, буде «наелектризована» Верховна Рада, але я хочу, щоб все це вирішувалось через діалог між фракціями, керівниками фракцій, депутатами”, - підкреслив Рибак.

Спікер зазначив, що наближаються президентські вибори, а в парламенті є “мінімум 5 кандидатів у президенти”.

“Звісно, вони будуть виступати, вони будуть одне одного критикувати, а всі разом будуть шукати приводи щоб покритикувати владу”, - припустив Рибак.

Голова парламенту нагадав, що наприкінці листопада розглядатиметься питання про підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. За його словами, це дуже важливе питання для України, бо від його розв’язання залежатиме подальший розвиток нашої держави. У зв’язку з цим народні депутати у вересні-жовтні мають об'єднатися й ухвалити ще ряд законів, зокрема, про прокуратуру , про судоустрій, а також виборче законодавство.

Він нагадав, що 3 вересня відкриється третя сесія парламенту VII скликання.

“Я сподіваюся, що 3 вересня ми відкриємо роботу Верховної Ради і будемо працювати над законопроектами”, - додав спікер.

Рибак повідомив, що на сьогодні у парламенті зареєстровано 1,5 тис. законопроектів. За його словами, “десь близько 500 законів подали депутати від більшості – від Партії регіонів і КПУ, а 500 законопроектів подали три опозиційні фракції, а близько 200 законопроектів подані Кабінетом міністрів України”.