Рибак до Дня Незалежності роздав нагороди міліціонерам

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак у п’ятницю нагородив працівників органів внутрішніх справ відзнаками Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у зміцнення законності і правопорядку, бездоганну, самовіддану службу і високий професіоналізм, проявлені під час виконання службових завдань, та з нагоди Дня Незалежності України.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР України, Рибак, вітаючи кращих працівників органів внутрішніх справ з нагородою, зазначив, що кожна людина в Україні сподівається і розраховує на захист міліції. «Проблеми існують, але впевнений, що керівництво МВС зробить усе можливе, аби у державі був спокій, був забезпечений порядок у всіх регіонах України», - підкреслив керівник парламенту.

Рибак нагадав, що третього вересня розпочне роботу третя сесія Верховної Ради України сьомого скликання. Парламент, за його словами, буде працювати, і його робота повинна бути спрямована на добробут держави.

Рибак побажав представникам правоохоронних органів успіхів і здоров’я.