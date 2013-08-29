ГПУ доручила Росії допитати прикордонників щодо інциденту в Азовському морі

Генеральною прокуратурою України направлено міжнародно-правове доручення компетентним органам Російської Федерації про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні стосовно інциденту, який стався 17 липня цього року в Азовському морі, де зіткнулися український баркас і катер берегової охорони прикордонної служби Російської Федерації.

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Про це УНІАН повідомили у Відділізв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, нагадавши, що внаслідок цієї події рибальське судно перекинулося, в результаті чого загинули четверо українців.

У вказаному дорученні ГПУ органом досудового розслідування ставиться питання про допит свідків (у тому числі й російських прикордонників, що знаходилися на катері берегової охорони).

Нагадаємо, досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчим відділом Управління МВС України на Донецькій залізниці.

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 липня катер прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Одного члена екіпажу - Олександра Федоровича - врятували.

21 липня слідчим відділом Прикордонного управління Краснодарського краю стосовно Федоровича було порушено кримінальну справу за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 256 Кримінального кодексу РФ (протизаконний вилов водних біологічних ресурсів).

22 липня військове слідче управління Слідчого комітету РФ по Південному військовому округу повідомило про порушення кримінальної справи за фактом зіткнення російського прикордонного катера з українським човном. Справу порушено за статтею "порушення правил судноводіння", якою передбачається до 7 років позбавлення волі.

Федорович заявив, що катер російських прикордонників навмисно протаранив український баркас. МЗС України наполягає на поверненні Федоровича в Україну.

28 серпня телеканал "1+1" у програмі ТСН оприлюднив відеосюжет про зіткнення в Азовському морі українських рибалок і російських прикордонників. На відео видно, як судно прикордонників переслідує човен українських рибалок, а останні намагаються втекти від погоні, а через деякий час після початку переслідування відбувається зіткнення.

На відео чутно, як чоловіки з російського судна прикликають один одного ще раз ударити баркас, який вже і так почав тонути.

29 серпня начальник сектору зв'язків з громадськістю Управління МВС України на Донецькій залізниці Ольга Чорного повідомила, що відеосюжет про те, як російський прикордонний катер переслідує, а потім таранить човен з українськими рибаками, залучено до матеріалів слідства.