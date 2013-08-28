Експерт про російських прикордонників: вони діяли, як пірати (відео)

На відео чути, як чоловіки з російського судна один одного закликають ще раз вдарити баркас, який вже й так почав тонути.

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Морський експерт вважає, що рибалки змушені були тікати, бо були переконані, що їх намагаються полонити пірати, повідомляє ТСН.

За словами голови спілки офіцерів України, капітана першого рангу Євгена Лупакова, прикордонники, всупереч міжнародним правилам, не попереджали про порушення кордону ані сигнальними ракетами, ані словесними попередженнями, а також були без форми.

І до того ж росіяни пішли на таран, а не на абордаж, як мусили б вчинити з порушниками.

"Прикордонники все порушили. Вони не діяли, як прикордонники. Вони діяли, як пірати: мовчки, без команд, не оголосивши, хто вони. Після того, як протаранили, вони зробили таку величезну дугу. Навіщо таку величезну дугу робити? Чекали, щоб вони утонули. Підійшли, побачили, що там людина є, і тут вони вже діяли, як повинні були рятувати людину за бортом", - зауважив Лупаков.

Експерт переконаний: те, що після зіткнення двох суден виплив лише один рибалка, доводить припущення, що в українців ще й стріляли з близької відстані.

Нагадаємо, що про стрілянину розповідав і єдиний вцілілий рибалка Олександр Федорович. Трагедія сталася 17 липня в Азовському морі. Катер російських прикордонників погнався за українським риболовецьким судном, у результаті чого сталося зіткнення, й баркас українців потонув.